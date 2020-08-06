Google заблокировала более 2,5 тыс. связанных с Китаем каналов в YouTube

Американская компания Google во втором квартале 2020 года выявила и заблокировала более 2,5 тыс. каналов, связанных с Китаем, на принадлежащем ей портале YouTube в рамках борьбы с дезинформацией. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в официальном блоге Google в среду.

По данным компании, в период с мая по июнь было выявлено 2 596 связанных с КНР каналов, «в основном распространяющих спам и неполитический контент». При этом отмечается, что «небольшая часть [заблокированных каналов] размещала политический контент, в основном на китайском языке». По информации Google, такие каналы, в частности публиковали сообщения о мерах, принимаемых для борьбы с пандемией коронавируса в США, и о массовых протестах против расовой дискриминации в Соединенных Штатах.

В заявлении также сообщается о блокировке 87 каналов, связанных с Россией. Большая часть из них публиковала видео на русском языке о внутренней политике РФ и международных событиях. Кроме того, были заблокированы несколько десятков каналов на YouTube, связанных с Ираном.(ТАСС)