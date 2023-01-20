Alphabet Inc., материнская компания Google, заявила, что сократит около 12 тысяч рабочих мест. Это составляет более шести процентов ее глобальной рабочей силы, пишет Bloomberg. До этого корпорация только увеличивала найм.

Генеральный директор Google Inc. и материнской компании Alphabet Сундар Пичаи в письме сотрудникам написал, что он берет на себя «полную ответственность за решения, которые привели нас сюда». Таким образом компания Google присоединилась к множеству других технологических гигантов, которые уже провели массовые увольнения ранее, например Twitter и Amazon.

В октябре компания сообщила о финансовых показателях, которые не оправдали ожиданий аналитиков. Прибыль снизилась на 27 процентов, до 13,9 миллиарда долларов по сравнению с предыдущим годом. В последние месяцы в Google предприняли ряд шагов по сокращению расходов. До этого, с 2017 года, численность персонала Alphabet увеличивалась на 20 процентов в год.

По данным консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas Inc., наибольшее количество сокращений рабочих мест в 2022 году произошло в технологическом секторе — 97 171 за год, что на 649 процентов больше, чем в предыдущем году. В январе сообщалось, что Microsoft может сократить около 11 тысяч сотрудников.(lenta.ru)