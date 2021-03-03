Google приступила к тестированию аналога TikTok

Компания Google запустила тестирование YouTube Shorts. Сервис предоставит пользователям возможность съемки коротких видеороликов в портретной ориентации. Об этом сообщает GSMArena.

Данный продукт обладает схожим функционалом с известным приложением TikTok, разработчики сообщают, что YouTube Shorts станет его прямым конкурентом.

На сегодняшний день пользоваться приложением могут только граждане Индии и США. В будущем у сервиса будет больше преимуществ, так как в данных регионах приложение TikTok имеет ограниченный доступ.

Платформа находится еще на стадии бета-тестирования, однако ролики, записанные при помощи YouTube Shorts, уже собирают до 3,5 млрд просмотров.

Кроме того, компания Google надеется привлечь значительную часть аудитории TikTok с помощью собственной системы монетизации.

Ранее стало известно, что Facebook работает над проектом сервиса с аудиочатами, который в будущем может стать конкурентом Clubhouse.(Газета.Ru)