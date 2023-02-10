Из-за ошибки чат-бота Bard с элементами искусственного интеллекта (ИИ) стоимость акций Alphabet, материнской компании Google, упала на 8% и привела к сокращению капитализации почти на 100 млрд долларов.

Так, Bard приписал телескопу James Webb ложное открытие. Во время демонстрации нового чат-бота с ИИ в прямом эфире спросили: «О каких новых открытиях James Webb я могу рассказать своему ребенку, которому исполнилось девять лет?»

Бот дал два верных ответа, а с третьим ошибся, заявив, что этот телескоп сделал самые первые снимки экзопланет, или планет за пределами Солнечной системы.

По данным NASA, первое изображение экзопланеты появилось гораздо раньше, в 2004 году. И автором снимка выступил Очень большой телескоп (Very Large Telescope, или VLT) Европейской южной обсерватории.

Ошибку бота в агентстве списали на то, что корпорация Google очень торопилась с презентацией проекта на фоне конкуренции с другими игроками на рынке, такими как компания OpenAI и ее ChatGPT.