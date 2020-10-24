«Голос Америки» принес извинения

Радиостанция «Голос Америки» опубликовала на своем сайте и на официальной Facebook-странице заявление известной своей предвзятой позицией к Азербайджану организации Human Rights Watch.

Организация, не полагаясь на какие-либо серьезные источники, заявила, что Азербайджанская армия якобы наносит удары по гражданскому населению в Нагорном Карабахе.

Поделившись со своими читателями этой ложной информацией, радиостанция «Голос Америки» даже приложила к ней фотографию дома в Гяндже, разрушенного в результате ракетной атаки армян.

Данная публикация вызвала серьезное недовольство читателей. Радиостанция принесла извинения и стерла информацию и фото со своей Facebook-страницы.