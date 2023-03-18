«Аль-Наср» обыграл «Абха» в матче чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Рияде и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев площадки. Победить команде помогли голы португальца Криштиану Роналду и бразильца Андерсона Талиска. В составе гостей, забитым мячом отметился Абдулфаттах Адам.

Всего в составе «Аль-Насра» Роналду провел девять матчей во всех турнирах. В них он восемь раз поразил ворота соперника и отдал две голевые передачи.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Зарплата футболиста в клубе с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. Это делает форварда самым высокооплачиваемым спортсменом мира.