Сборная Аргентины обыграла команду Мексики в матче второго тура группового раунда чемпионата мира по футболу в Катаре.

Игра, прошедшая 26 ноября на арене «Лусаил Айконик» в Лусаиле, завершилась со счетом 2:0 в пользу южноамериканцев, передает газета.ру.

Голами в составе победителей отметились Лионель Месси (на 64-й минуте) и Энцо Фернандес (на 87-й). В эпизоде со вторым мячом команды Месси отдал результативный пас.

Для Месси этот гол стал уже восьмым в карьере на чемпионатах мира. Столько же мячей на счету легендарного аргентинца Диего Марадоны и игрока сборной Португалии Криштиану Роналду.

Месси проводит свой пятый чемпионат мира. Ранее он сообщил, что мировое первенство 2022 года станет для него последним в карьере.

Благодаря победе над мексиканцами сборная Аргентины сохранила шансы на выход в плей-офф турнира. С тремя набранными очками она занимает второе место в группе С.