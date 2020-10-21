Главы стран ЕС проведут видеоконференцию по коронавирусу 29 октября

Лидеры стран Евросоюза проведут на следующей неделе видеоконференцию, посвященную вопросам координации в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в ЕС.

По его сведениям, видеоконференция состоится 29 октября и станет первой из серии подобных мероприятий, запланированных европейскими лидерами из-за роста статистики заболеваемости.

Ранее на этой неделе Еврокомиссия (ЕК) в понедельник впервые с начала пандемии опубликовала единую санитарную карту Евросоюза, сформированную на общеевропейских критериях, лишь через семь месяцев с начала острой фазы пандемии. Главной проблемой при согласовании общего подхода к борьбе с коронавирусом стал тот факт, что вопросы как санитарного, так и пограничного контроля находятся в ведении национальных правительств стран ЕС, а не Брюсселя.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 40,8 млн человек, свыше 1,12 млн умерли.(ТАСС)