Главы МИД стран ЕС обсудят Карабах

Главы МИД стран ЕС рассмотрят события в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы приветствуем прекращение огня, которое необходимо для поиска политического решения и определения конечного статуса Нагорного Карабаха. В этом сейчас наш интерес. Одно из государств-членов ЕС — Франция — является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, и ЕС хочет играть политическую роль в решении этого конфликта. Это и будет предметом дискуссии министров», — объяснил чиновник Евросоюза.

Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали совместное заявление.