Главы МИД РФ и Египта подчеркнули необходимость начала диалога сторон конфликта в Ливии

Главы МИД РФ и Египта Сергей Лавров и Самех Шукри в ходе телефонного разговора в воскресенье подчеркнули безальтернативность мирного разрешения конфликта в Ливии и необходимость начала диалога всех его сторон.

«Министры обменялись мнениями о положении дел в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность незамедлительного и устойчивого прекращения боевых действий сторонами конфликта и начала диалога с участием всех ливийских сторон для согласования общеприемлемых договоренностей по всем аспектам урегулирования в русле итогов Берлинской конференции», — говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.(ТАСС)