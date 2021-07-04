Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым.

Как передает МИД, министры обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня сотрудничества двух стран, в том числе по дальнейшему укреплению традиционных дружеских отношений.

В ходе разговора была отмечена результативность партнерства в рамках региональных и международных форматов. В этом контексте министры подчеркнули значимость трехсторонней встречи на высшем уровне глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана, запланированной к проведению в текущем году.