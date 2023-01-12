Министры иностранных дел стран ОБСЕ встретятся в Вене 17 марта.
Как передает #, об этом генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид заявила на пресс-конференции.
По ее словам, основными темами конференции станут ситуация в Афганистане, торговля людьми, климатические изменения, борьба с инфляцией и коррупцией.
Среди приоритетных направлений деятельности организации на этот год, генсек отметила помощь пострадавшим в результате войны в Украине.
Хельга Шмид добавила, что ОБСЕ будет и впредь оказывать поддержку украинскому народу.