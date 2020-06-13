Главы МИД и МО России посетят Турцию

«В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Лавров и Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес», — информировали в министерстве.

10 июня президенты России и Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили урегулирование в Сирии, Ливии, а также восстановление двустороннего взаимодействия на фоне улучшения эпидемиологической ситуации в мире