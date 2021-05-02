Главы МИД G7 впервые за два года проведут очную встречу

Главы МИД G7 впервые за два года проведут очную встречу.

Мероприятие пройдет в Лондоне. Предполагается, что министры обсудят глобальные угрозы, коронавирус и защиту прав человека. Кроме того, будут предложены варианты решения таких проблем, как изменение климата, возможность справедливого доступа к вакцинам от коронавируса и новые методы противодействию голоду.

Вместе с тем, накануне министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что намерен убедить партнеров по G7 в том, что миру необходимы определенные механизмы, чтобы бороться с дезинформацией, которую по всему миру распространяет Россия. По его словам, только совместная работа по выявлению фейковых новостей поможет донести правду до людей по всему миру.

Во встрече G7 в этом году примут участие не только традиционная семерка, но и Южная Корея, Индия, Австралия и ЮАР.

Прошлые два года G7 собирались в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Саммит продлится до 5 мая.

 

| 2021-05-03T01:37:11+04:00 3 мая 2021, 03:40|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2021 © Зеркало
FacebookTwitterRss