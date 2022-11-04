Главы МИД стран Большой семерки (G7) в совместном заявлении итогам встречи в западногерманском Мюнстере отвергли информацию, распространенную российской стороной, о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу», передает ТАСС.

«Мы также отвергаем ложные утверждения России о том, что Украина готовит радиационную «грязную бомбу»», — утверждается в тексте заявления.

Министры подчеркнули, что проверка МАГАТЭ подтвердила беспочвенность этих заявлений, а также поблагодарили Украину за прозрачность.

В Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

2 ноября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что России известно о планах Киева насчет «грязной бомбы» и размещения на территории Украины ядерного оружия стран НАТО.

3 ноября эксперты МАГАТЭ сообщили, что не нашли признаков разработки «грязной бомбы» на Украине. В Совбезе РФ настаивают, что Киев готовит «грязную бомбу» при участии Запада, и призывают остановить надвигающуюся катастрофу.