Министры иностранных дел ЕС, которые провели чрезвычайную встречу на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН после объявления президентом РФ мер по эскалации российской агрессии против Украины, пришли к политическому согласию по поводу содержания следующего пакета экономических и индивидуальных санкций против России.

Об этом в Нью-Йорке, глубоко ночью по европейскому времени, во время пресс-конференции по итогам чрезвычайного Совета министров ЕС по иностранным делам, заявил Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает корреспондент Укринформа.

«Я понимаю, что вы хотели бы знать о персонах, о секторах и о счетах. Но это не было сделано сегодня. Сегодня мы принимали политическое решение. В дальнейшем мы рассмотрим новый пакет санкций, которые будут болезненны для российской экономики, особенно в сфере технологий. И, безусловно, будет перечень персон. Сегодня мы не могли принять решение, каких персон и в каких секторах – мы над этим работаем. После речи Путина было важно направить мощное политическое послание – именно такова была цель этого Совета министров», — сказал Боррель.

Отвечая на вопросы журналистов о разногласиях между министрами при обсуждении дальнейших ограничительных мер, он подчеркнул, что все решения во время чрезвычайного Совета министров ЕС, а также итоговая декларация этой встречи были приняты консенсусом.

«Я убежден, что мы будем способны найти единогласное решение по поводу следующего пакета санкций», — подчеркнул Высокий представитель ЕС.