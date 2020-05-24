Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмаром Мамедъяровыми его турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, Мевлут Чавушоглу передал Эльмару Мамедъярову искренние поздравления по случаю 28 Мая – Днем Республики. Стороны также поздравили друг друга с праздником Рамазан и выразили свои наилучшие пожелания.

Министры также обменялись мнениями об успешном развитии дружеских и братских отношений между двумя странами.