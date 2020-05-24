Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

Между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмаром Мамедъяровыми его турецким коллегой Мевлутом Чавушоглу состоялся телефонный разговор.

Как сообщили Report в министерстве иностранных дел, Мевлут Чавушоглу передал Эльмару Мамедъярову искренние поздравления по случаю 28 Мая – Днем Республики. Стороны также поздравили друг друга с праздником Рамазан и выразили свои наилучшие пожелания.

Министры также обменялись мнениями об успешном развитии дружеских и братских отношений между двумя странами.

| 2020-05-24T22:53:19+04:00 24 мая 2020, 22:57|12345 (Пока оценок нет)
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