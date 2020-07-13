Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор

Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и России — Эльмаром Мамедъяровым и Сергеем Лавровым.

Как сообщает пресс-служба МИД АР, Эльмар Мамедъяров проинформировал своего российского коллегу о предотвращении попытки ВС Армении атаковать азербайджано-армянскую границу и сохраняющейся напряженности в регионе.

Он отметил, что армянская провокация послужила обострению ситуации в регионе, попыткам вовлечения третьих стран в конфликт, подчеркнув, что стремление Еревана применить силу неприемлема, и такие провокации будут адекватно пресекаться в будущем.

В ходе беседы отмечалось, что ОБСЕ непосредственно вовлечена в урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и обе стороны являются полноправными членами этой организации.

Российский министр заявил о недопустимости роста напряженности в регионе и необходимости контроля ситуации на азербайджано-армянской границе.