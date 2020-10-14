Главы МИД Азербайджана и России обсудили ситуацию в Карабахе

14 октября 2020 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, министр Джейхун Байрамов проинформировал российского коллегу о ситуации в регионе.

Он отметил, что в час ночи 14 октября вооруженные силы Армении были приведены в состояние готовности для нанесения ракетного удара по Гяндже, Мингячевиру и другим городам Азербайджана с целью атаки на гражданское население и имеющую важное значение инфраструктуру Азербайджана.

Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Азербайджана в рамках права на самооборону и в целях защиты своего гражданского населения уничтожили эти ракетные системы, как легитимные цели на оккупированной территории Кяльбаджарского района азербайджано-армянской границы, тем самым предотвратив очередную человеческую трагедию, спася жизни многих гражданских лиц Азербайджана.

Министр отметил, что ответственность за обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Армении.

С. Лавров выразил серьезную обеспокоенность в связи с гибелью гражданских лиц. Он подчеркнул важность соблюдения гуманитарного перемирия, достигнутого в ходе московской встречи.