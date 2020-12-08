Главы МИД Азербайджана и Израиля обсудили ситуацию в регионе

7 декабря 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, сообщает пресс-служба МИД.

Министры обменялись мнениями о ситуации в регионе, вопросах, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, и подчеркнули важность реализации совместного заявления для обеспечения мира, безопасности и процветания в регионе.

Стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе проекты, реализуемые в различных сферах, а также другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

| 2020-12-08T21:38:22+04:00 8 декабря 2020, 22:35|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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