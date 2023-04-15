14 апреля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Гусейном Амиром Абдуллахианом,

Как сообщили в азербайджанском ведомстве, министры обсудили текущую ситуацию в двусторонних отношениях между странами.

Стороны заявили о возможности продолжения переговоров и осуществления двусторонних визитов в случае необходимости.

В то же время министры обменялись мнениями по региональным вопросам.