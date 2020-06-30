Главы МИД Азербайджана и Армении провели встречу в формате видеоконференции

30 июня министры иностранных дел Азербайджана и Армении провели встречу в формате видеоконференции при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя действующего председателя ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе часовой видеоконференции стороны обсудили текущее состояние урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Министр Эльмар Мамедъяров поднял вопрос о незаконной деятельности, осуществляемой Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе об изменении инфраструктуры.

Сопредседатели отметили усиление агрессивной риторики в последнее время. Министр Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что провокационные действия Армении разожгли эту риторику.

Стороны договорились провести в следующем месяце очередную видеоконференцию министров иностранных дел Азербайджана и Армении при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы.