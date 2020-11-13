«Главы ИВ районов в Нагорном Карабахе должны назначаться центральными властями в Баку» — Эксперт о трехстороннем Соглашении

Известный юрист-международник Фархад Мирзоев ответил на наши вопросы относительно статуса недавно заключенного соглашения, положившего конец военному конфликту между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

-Как вы оцениваете подписанное мирное соглашение? Раскройте формулировки, которые нашли отражение в этих соглашениях?

-Сегодня Азербайджан празднует окончание боевых действий и добровольный возврат некоторых оккупированных территорий, а именно Агдама, Кельбаджара и Лачина. Действительно, большое достижение для Азербайджана, как на поле боя, так и на политическом фронте. Само Соглашение называется «Заявлением», но, никоим образом не влияет на его содержание и силу.

Сам по себе документ весьма короткий, общий и не очень содержательный. Тут, видимо, можно усмотреть насколько непримиримую позицию заняли стороны, и какие усилия были приложены, чтобы усадить некоторых за стол для подписания такого соглашения. Несомненно, многое, что могло вызвать гнев и бурю негодования в том или ином обществе, было опущено и не включено в Соглашение. Не вызывает сомнений, что это не стандартное соглашение о гуманитарном перемирии, которые стороны заключали ранее три раза. Но и назвать его полноценным соглашением о прекращении войны и установлении мира никак нельзя.

По своей природе оно больше напоминает акт капитуляции, при участии и гарантиях третьей стороны. На практике акты о капитуляции подписываются либо высшим военным руководством, либо другими представителями органов исполнительных властей. В данном случае не требуется согласия законодательной ветви власти. То есть с точки зрения юридической силы указанного Соглашения, ни у кого не должно возникать сомнений относительно данного вопроса. Однако, само Соглашение вызывает массу вопросов.

Какие именно?

Мы имели возможность видеть в открытом доступе проект этого Соглашения. Примечательно, что в первоначальном варианте Соглашения в пункте 2 было сказано, что Армения обязуется вернуть также некоторые оккупированные территории в Газахском районе Азербайджана до 20 ноября 2020 года. Но из окончательной версии Соглашения, подписанного и официально опубликованного сторонами, этот пункт был убран. Тут напрашивается вывод, что возможно Армения не согласилась с этим условием.

Пункт 1 Соглашения, где говорится, что «Азербайджанская Республика и Республика Армения, далее именуемые Сторонами, останавливаются на занимаемых позициях», и пункт 2, четко указывающий на размещение миротворческих сил «вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора» может толковаться как то, что армянский контроль и их вооруженные силы или прокси останутся на территории Нагорного Карабаха, а на их внешний периметр размещаются российские миротворческие силы.

В пользу этого также говорит текст и содержание пункта 6 Соглашения, где говорится именно о возврате определенных территорий. Масла в огонь тут подливает и первоначальная формулировка пункта 6, где было использовано «Республика Армения … оставляя за собой Лачинский коридор». Как известно в праве международных договоров, подготовительные работы и проекты (travauxpreparatoires) важны для толкования договоров и определения истинных намерений сторон в процессе заключения договоров. Однако, в силу того, что указанное «право оставить за собой» было удалено из окончательной версии Соглашения, видимо по настоянию азербайджанской стороны, и, учитывая то, что пункт 4 четко предусматривает, что «Миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил», то при узком толковании этого пункта Соглашения, можно утверждать, что все армянские вооруженные силы должны покинуть территорию Нагорного Карабаха.

При толковании договоров в международном праве важным является установление намерений сторон. Учитывая, что намерением азербайджанской стороны была полная деоккупация и непринятие наличия каких-либо вооруженных сил Армении на своей территории, то мы можем говорить о полном выводе всех армянских вооруженных формирований. В пользу этого аргумента также может быть развертывание российских миротворцев не только вдоль линии соприкосновения сторон, но и практически на всей их подмандатной территории.

К сожалению, сложно увидеть всю картину, и мои рассуждения ограничены лишь тем, что доступно для каждого из нас. Если же, армянские вооруженные формирования (независимо от их вида и названия) останутся на международно-признанной территории Азербайджана и без узаконения их правового статуса со стороны Азербайджана (придание им статуса легко вооруженной милиции для поддержания правопорядка), то мы будем иметь дело с продолжающейся или точнее с непрекратившейся оккупацией со стороны Армении.

-Какие функции, и какой статус будет у миротворческих сил?

-Относительно статуса российских миротворцев в Соглашении предусмотрено достаточно и не возникает каких-либо острых вопросов в этой связи. Однако, в самом тексе нет упоминания о турецких миротворцах, но из пункта 5 Соглашения усматривается, что должен быть создан «Центр по контролю за прекращением огня». Видимо это и стало основанием для подписания между оборонными ведомствами РФ и Турции 11 ноября 2020 г. соглашения о подключении турецких миротворцев.

О содержании документа пока неизвестно и имеется много вопросов относительно роли и месте дислокации турецких миротворцев. Тут можно ожидать, что скорее всего, турецкие миротворцы будут патрулировать внешний периметр. Но пока много вопросов, на которые мы надеемся получить ответы в ближайшее время.

-В каком статусе армянское население Карабаха будет проживать там дальше?

-Много вопросов возникает и о статусе армянского населения в Нагорном Карабахе. Учитывая тот факт, что в самом документе нет ни слова о статусе Нагорного Карабаха, и это особо подчеркнул сам Президент, то это подтверждает, что какое-либо самоуправление для армян на оставшейся территории не согласовано. Это, конечно, поднимает другой вопрос, как, и каким образом, эти территории, находящиеся под мандатом российских миротворцев, будут управляться. Учитывая то, что это международно-признанная территория Азербайджана, то чисто юридически на указанных территориях должны действовать законы Азербайджанской Республики, и, следовательно, управление должно быть встроено в общую иерархию административно-территориального деления и управления. Говоря простым языком, с юридической точки зрения, главы исполнительных районов в Нагорном Карабахе под мандатом российских миротворцев должны назначаться центральными властями в Баку. Выборы в муниципалитеты и их формирование должны проходить также в соответствии с азербайджанским законодательством.

Однако, это лишь позиция с точки зрения азербайджанского законодательства и международного права на данный момент. Допускаю, что все эти вопросы могут быть решены иначе, но для этого понадобятся отдельные соглашения, определяющие статус этих территорий и их управления или самоуправления. Возможно также, что стороны отложили решение острых вопросов на более поздний срок, учитывая недавно завершенную критическую фазу военного противостояния.

Возможно, в ближайшее время Сторонами будут выработаны и заключены также дополнительные соглашения, если не сам Мирный Договор, которые внесут ясность в некоторые вопросы и будут лучшим образом отображать интересы страны-победителя. Недавнее провокационное заявление армянского премьер-министра Пашиняна и новые заявления министра иностранных дел РФ Лаврова лишний раз поднимают вопрос, является ли Соглашение от 10 ноября 2020 г. окончательным между сторонами или все-таки нам ожидать еще дополнительных соглашений или сюрпризов, включая финальное мирное соглашение. Однако, это уже покажет время и последующие события…