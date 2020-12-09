Главы ЕС обсудят продление антироссийских санкций

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза на саммите 10-11 декабря обсудят продление антироссийских санкций, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕС.

«Будет обсуждаться этот вопрос, как это обычно обсуждается при принятии решения по продлению санкций», — сказал источник.

Он также подчеркнул, что будут обсуждаться минские договоренности.

Последний раз санкции продлевались в июне этого года до 31 января 2021 года.

Евросоюз ввел антироссийские санкции 31 июля 2014 года из-за событий в Крыму. С тех пор их неоднократно продлевали.

| 2020-12-09T21:30:49+04:00 9 декабря 2020, 22:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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