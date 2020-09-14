Главу Римско-католической церкви Беларуси лишили паспорта

Главу Римско-католической церкви Беларуси, архиепископа Тадеуша Кондрусевича лишили белорусского паспорта. Об этом сообщается на официальном сайте РКЦ со ссылкой на полученный ответ из Госпогранкомитета.

31 августа Кондрусевичу было отказано во въезде в Беларусь из Польши без объяснения причин.

«Сообщаем, что вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего вам паспорта гражданина Республики Беларусь недействительным», — говорится в сообщении Госпогранкомитета.(Газета.ру)