Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мнением о трансферах английского клуба за последние несколько лет.

«В последние несколько лет клуб купил невообразимое количество футболистов ненадлежащего качества. Большинство купленных игроков были среднего уровня, передает газета.ру.

Для «МЮ» недостаточно быть средним футболистом. Носить футболку клуба очень тяжело. Здесь могут играть только настоящие личности, которые могут справиться с огромным давлением», — приводит слова тренера журналист Алекс Тюрк в социальных сетях.

Нидерландский специалист возглавил «красных дьяволов» летом 2022 года. После 17 туров манкунианцы набрали 35 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).