Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на скандальное интервью бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, который заявил, что лидер РФ Владимир Путин лично обещал ему не убивать Владимира Зеленского.

Об этом израильский политик поделился в интервью СМИ, отметив, что разговор между ним и Путиным касательно жизни Зеленского состоялся в марте 2022 года. Тогда Беннет был действующим премьер-министром Израиля.

В ответ на такие «откровения» главный дипломат Украины напомнил, что партнеры не должны верить ни одному обещанию Путина, ведь он весьма опытный лжец. Ранее он уже нарушил свои обещания в отношении неприкосновенности Крыма.

«Не обманывайте себя: он (Путин) — опытный лжец. Каждый раз, когда он обещал ничего не делать, это было частью его плана» — написал Кулеба в Twitter. (unian.net)