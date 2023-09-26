В Баку 28-29 октября состоится Чемпионат Мира по Европейской программе по версии WDC и уникальное шоу “Night of the Dancing Diamonds”, сообщает #.

Чемпионат пройдет в отеле JW Marriott Absheron.

Всемирный Танцевальный Союз номинировал Азербайджан на проведение титульного мероприятия мирового значения неслучайно, так как Азербайджан уделяет большое внимание реализации широкомасштабных программ и проектов, служащих делу процветания страны в сфере культуры и спорта, творческого потенциала и повышению международного авторитета, истоки которых уходят к легендарному Гейдару Алиеву, который в развитии именно этих сегментов видел процветание своей страны.

Страна, подарившая мусульманскому миру первый балет, страна с уникальными традициями в народном танцевальном творчестве, в джазе и в классической музыке вне всякого сомнения станет прекрасной платформой для проведения данных спортивных мероприятий на самом высоком уровне.

Организаторы мероприятия — Азербайджанский Танцевальный Союз (AZDC) во главе с Президентом, Народной артисткой Азербайджана, Тараной Мурадовой, и компания Smooth Rhythm Dance Style (SRDS) во главе с ее основателем и президентом Ольгой Краснянской.

Миссией организаторов является дальнейшее укрепление культурных ценностей Азербайджана, донесение необходимости развития спортивного бального танца в стране, в представлении природы бального танца, впитавшей элементы как спорта, так и искусства, что и даёт в конечном итоге возможность гармонии личности, её духовного и физического развития. И хочется верить, что хореография бального танца найдёт отклик у молодого поколения и в недалёком будущем мы увидим новые пары страны на паркете лучших мировых турниров, равно как и на пьедесталах, а движение спортивного бального танца станет массовым.

Это знаковое событие в спортивной танцевальной жизни Азербайджана, так как турнир такого уровня пройдёт впервые.

В Баку приедут лучшие пары мира, а также впервые на паркете страны выступят и поборются за звание сильнейших пятикратные чемпионы мира, Заслуженные мастера спорта Азербайджана — Эльдар Джафаров и Анна Сажина, которые уже на протяжении 20 лет гордо несут знамя страны, представляя её на многочисленных площадках мира.

География стран участников фестиваля насчитывает более 48 стран.

Ведущими вечера станут Донни Бёрнс (MBE) — четырнадцатикратный чемпион мира по Латиноамериканским танцам, Президент Мирового Танцевального Союза, и телеведущая Лейла Гулиева.

29 октября компания SRDS уже во второй раз представит азербайджанской публике уникальное танцевальное шоу «Night of the Dancing Diamonds», в котором будут задействованы сильнейшие дуэты мира в разных танцевальных направлениях, которые и являются по сути истинными бриллиантами бального танца.

В преддверии фестиваля, 27 октября, состоится международный танцевальный конгресс по направлениям International Ballroom, International Latin, International Smooth, Caribbean Mix и Argentine Tango под эгидой Азербайджанского Танцевального Союза.

«Танцевальный Фестиваль Азербайджана — это ветер перемен, свет идей, огонь желаний и праздник танца. Будущее начинается сегодня. Приходи и танцуй вместе с нами.

Главное увидеть и не пропустить», — подчеркивают организаторы.