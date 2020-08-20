Главе ИВ Кюрдамирского района предъявлено обвинение

Обвинения, выдвинутые против главы исполнительной власти Кюрдамира Джейхуна Джафарова указаны в Электронной судебной системе.

Как сообщает Trend, Джейхун Джафаров подозревается в совершении преступлений против интересов государственной власти, государственной службы, и служебных интересов в органах самоуправления, а также других коммерческих и некоммерческих организациях по статьям (308-314) — 311.3.3; 308.2; 311.3.2; 311.3.1 УК Азербайджана.

Джафаров сегодня предстанет перед судом. В процессе под председательством судьи Бинагадинского районного суда Вугара Мамедова будет рассмотрено представление следственного органа об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.