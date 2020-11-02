Глава ВОЗ пока не будет сдавать тест на COVID-19

Ушедший в самоизоляцию генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не станет сдавать тест на коронавирус до проявления симптомов, заявил высокопоставленный чиновник организации Майк Райан. Об этом сообщает Reuters.

«Наши текущие протоколы не требуют его тестирования <…> Его тестирование будет зависеть от появления симптомов», — отметил Райан.

В настоящее время Гебрейесус продолжает работать в удаленном формате, добавил представитель организации.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ВОЗ ушел в самоизоляцию после контакта с человеком, заразившимся коронавирусом нового типа. (gazeta.ru)