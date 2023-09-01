Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что война, которую начала Москва, должна вернуться на территорию России. Об этом он заявил в интервью журналистке Наталье Мосийчук.

«Война должна быть перенесена на другую территорию, которой, понятно, для нас является Россия и другие их территории, где находится их влияние. Для того, чтобы их растянуть и сковать. Чем шире будут операции, тем лучше», — сказал он.

Позиция Буданова по этому вопросу расходится с мнением президента Украины Владимира Зеленского. В интервью аргентинскому изданию Nacion в августе Зеленский заявил, что Киев не хочет переносить конфликт на территорию России.

«Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью», — заявил он. Накануне украинский президент также отметил, что такой шаг не поддержали бы союзники Украины. «Есть большой риск, что в таком случае мы останемся одни», — считает Зеленский. При этом он положительно отозвался об ударах дронов по объектам на территории России. «Каждый день есть новости об очередном хлопке где-то там, на территории [РФ]. <…> Иногда они очень громкие, иногда менее громкие. Но все они дают чуть большее ощущение справедливости», — сказал Зеленский.

Буданов уверен, что сравнивать российское вторжение в Украину и переход войны на российскую территорию неправильно: «Мы не работаем такими методами, как РФ, поэтому сравнивать это абсолютно неправильно». (moscowtimes.ru)