Глава украинского МИД пожаловался на Саакашвили

Украина «отгребает» после каждого заявления главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаила Саакашвили относительно Грузии, заявил, по сообщению «Спутник-Грузии», министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее Саакашвили сказал, что не признает легитимность грузинского правительства. Он также сообщил, что он будет «на передней линии» в ходе парламентских выборов, которые пройдут в Грузии в конце октября. Власти Грузии после этого потребовали от Киева разъяснений и вызвали украинского посла «на ковер».

«Есть гражданин Украины, который не уполномочен правами <…> представлять страну, но который активно комментирует ситуацию в Грузии накануне выборов. Имя этого гражданина — Михаил Саакашвили. И каждое его заявление заканчивается тем, что украинского посла вызывают в МИД Грузии и выражают ему там свое недовольство заявлениями. Тут в чем дисбаланс: частное лицо выступает, а государство за это, извиняюсь, отгребает», — заявил Кулеба на брифинге.