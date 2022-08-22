Тайвань считает Соединенные Штаты своим ключевым союзником в сферах безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе.

Об этом заявила в понедельник глава администрации острова Цай Инвэнь, принимая губернатора Индианы Эрика Холкомба.

«Тайвань и США — это партнеры, разделяющие ценности демократии и свободы, и ключевые союзники в сфере безопасности и экономики в Индо-Тихоокеанском регионе», — сказала она.

Начало встречи транслировалось в прямом эфире на интернет-платформах.

Цай Инвэнь отметила, что «Тайвань сталкивается с ростом военной угрозой со стороны материкового Китая».

«В такой момент демократические союзники должны объединиться и активизировать взаимодействие во всех областях», — отметила она.