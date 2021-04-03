Глава Роснедр: Запасов нефти в России хватит на 58 лет

При современном уровне развития технологий нефтяных запасов в РФ хватит на 58 лет добычи, газовых – примерно на 60 лет, рассказал в интервью «Российской газете» замминистра природных ресурсов и экологии страны, глава Роснедр Евгений Киселев.

Экономически эффективные запасы могут быть израсходованы за меньший срок, но с развитием технологий этот рубеж будет отодвигаться, считает заммининистра. Достаточность запасов газа он оценил примерно на 60 лет.

Киселев также затронул проблемы освоения российских месторождений на арктическом шельфе. Главным препятствием для этого является низкая цена на нефть. Он рассказал, что основная часть работ по лицензированию приходилась на то время, когда стоимость нефти была 110-120 долларов за баррель.