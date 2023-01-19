Председатель тайваньского правительства Су Чжэньчан в четверг подал заявление об уходе в отставку.

Об этом передает # со ссылкой на ТАСС.

«Я вновь прошу главу администрации Тайваня Цай Инвэнь освободить меня от должности главы правительства, — написал он в Twitter. — Прошу в кратчайшие сроки назначить на эту должность нового кандидата».

Как уточнил Су Чжэньчан, для него было «самой большой честью» в течение последних четырех лет возглавлять правительство Тайваня. Он также отметил, что проект госбюджета острова уже успешно согласован.

Бывший председатель ныне правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии (ДПП) Су Чжэньчан стал премьером в январе 2019 года, сменив на посту главы правительства Уильяма Лая (Лай Циндэ).