Глава Пентагона прокомментировал авиаудары США по объектам в Сирии

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал авиаудары США по иранским объектам в Сирии. Об этом сообщается на сайте минобороны США.
Он выразил уверенность в том, что заданные цели были поражены.
«Мы уверены, что (подвергнутая бомбардировке) цель использовалась тем же самым шиитским ополчением, которое (ранее) нанесло удары (в Ираке)», — сказал Остин.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Ф. Кирби уточнил, что в результате были уничтожены несколько объектов, которые находились на пограничном контрольно-пропускном пункте.(Газета.Ru)