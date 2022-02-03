Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак получил положительный тест на коронавирус.

Как передает #, об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

«Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест», — отметил он, добавив, что это случилось «крайне невовремя».

В то же время Ермак заверил, что продолжает работать и надеется восстановиться в ближайшее время. «Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее встать на ноги», — написал Ермак.

На следующей неделе ожидается встреча политсоветников лидеров «нормандского формата» (Германия, Россия, Украина, Франция). Эту информацию накануне подтвердил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. На переговорах политсоветников Киев представляет Ермак.