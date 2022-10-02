Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак встретился с руководством компании Baykar, выпускающей ударные беспилотники Bayraktar, в рамках своего визита в Турцию. Об этом сообщает сообщает «Прайм».

«Глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал визит в Турецкую Республику. Он посетил производственные мощности компании Baykar, производящей беспилотные летательные аппараты Bayraktar… Андрей Ермак также встретился с руководителями компании Халюком и Сельджуком Байрактарами», — об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу офиса президента Украины.

В публикации отмечается, что Ермак по поручению Зеленского вручил главе совета директоров и техническому директору компании Сельджуку Байрактару орден «За заслуги» III степени.

Ранее Зеленский подарил генеральному директору турецкой компании Baykar Халукому Байрактару вышиванку с изображением беспилотника на встрече с ним в Киеве.