Украинские спортсмены готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже при допуске на них атлетов из России и Беларуси в нейтральном статусе.

Как передает # со ссылкой на Газета.ru, об этом в интервью Kyodo News заявил глава Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде». Он также добавил, что украинская сторона согласится на участие в Играх при условии допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.

На текущий момент Международный олимпийский комитет (МОК) еще не приглашал РФ и Беларусь к участию в Играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

27 июля Министерство молодежи и спорта Украины сняло запрет на участие своих атлетов в международных соревнованиях со спортсменами из России и Беларуси.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

При этом организация предлагает отказывать в участии спортсменам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.