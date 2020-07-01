Глава Нацбанка Украины подал в отставку

Глава Нацбанка Яков Смолий написал заявление об увольнении сегодня, 1 июля, в 17.00 и передал президенту Владимиру Зеленскому.

Как подтвердили ZN.ua в пресс-службе НБУ, завтра это заявление рассмотрит профильный комитет Верховной Рады, а в пятницу вынесут в сессионный зал парламента. При рассмотрении в парламенте Смолий предоставит отчет о проделанной работе за два года и ответит на вопросы депутатов. Заявление Смолия, как утверждается, стало следствием «длительного давления на руководство Национального банка со стороны Офиса президента».

«В течение длительного времени на Национальный банк Украины осуществляется систематическое политическое давление.

Это делает невозможным эффективное выполнение мной как председателем возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействие с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине «, — заявил Яков Смолий, говорится на сайте регулятора.