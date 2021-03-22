Глава МВД России Сергей Лавров находится с визитом в Китае

Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр остановился в городе Гуйлинь. Ожидается, что во вторник, 23 марта, он проведет переговоры с китайским коллегой Ван И. В ходе беседы главы МИД намерены обсудить вопросы стратегического взаимодействие России и Китая, также организации контактов на высшем и высоких уровнях.

Кроме того, министры затронут тему координации действий в условиях пандемии коронавируса нового типа, а также пути преодоления вызванных ограничениями трудностей.

После переговоров у российского главы внешнеполитического ведомства запланирована поездка в Южную Корею, где Лавров также проведет переговоры.

Ранее глава МИД России дал интервью китайским СМИ, в котором раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки, а также призвал не допустить ущемления прав человека при введении COVID-паспортов и рассказал о «санкционных инстинктах» Запада.