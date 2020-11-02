Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрельба в Вене является терактом, передает ТАСС.

Он сообщил, что нападение в городе продолжается в эти минуты.

По словам министра, в стрельбе в австрийской столице принимали участие несколько нападавших, есть много пострадавших.

Нехаммер также призвал жителей Вены не выходить на улицы.

Полиция Вены просит жителей города не распространять в социальных сетях видеозаписи и фотографии с мест нападений, чтобы не мешать операции. Об этом сообщается на официальной странице городской полиции в Twitter.

«Если у вас есть кадры каких-либо инцидентов со стрельбой в центре Вены <..> не публикуйте их в социальных сетях! Таким образом, вы можете нас поддержать!» — указано в сообщении.

Ранее австрийские издания сообщили, что у синагоги в центре Вены произошла стрельба, в ходе которой был серьезно ранен вооруженный полицейский. По данным СМИ, открывший стрельбу подорвал пояс со взрывчаткой, еще несколько преступников скрываются. На данный момент сообщается о семи погибших. В полиции подтверждают, что в центре города произошло несколько перестрелок, другие детали не приводятся.