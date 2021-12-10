Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что во время посещения Вашингтона, передал список пожеланий ВСУ — в первую очередь, украинским вооруженным силам нужны системы ПВО и ПРО, сообщает телеканал «1+1».

«Я действительно подал (во время визита в США) определенный перечень потребностей, которые интересуют Вооруженные силы Украины. И я получил позитивные сигналы, что мы сможем его получить. Не все могу раскрывать, но скажу, что у нас есть определенные приоритеты – это ПВО и ПРО. Это не наступательное вооружение, а защитное. Нас также интересует киберпространство и киберзащита», — заявил Резников.

Он отметил, что не может раскрыть, какое конкретно вооружение Украина хочет закупить у Соединенных Штатов, но заявил, что некоторые закупки производятся через систему NSPA.

«Нам же надо брать стандарты НАТО, имплементировать их и становиться членами НАТО де-факто. Как пример, хочу сказать, что в НАТО есть система NSPA – это система закупок. И мы сегодня протестировали эту систему и в течение месяца мы получим десять противодронных винтовок производства Литвы, которые помогут нам бороться с российскими БПЛА», — заявил Резников. (Газета.ру)