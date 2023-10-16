Министр обороны и обеспечения ВС Ирана генерал Мохаммадреза Аштияни завтра совершит официальный визит в Таджикистан.

Как передает #, об этом сообщает агентство Tasnim.

«Во вторник, министр обороны и обеспечения ВС Ирана Амир Мохаммадреза Аштияни отправится в Таджикистан во главе высокопоставленной делегации», — констатировали в иранском агентстве.

Ожидается, что в ходе визита стороны обсудят вопросы сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

По итогам переговоров ожидается заключение контрактов в сфере обороны.