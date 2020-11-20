Глава минобороны Армении подал в отставку

Министр обороны Армении Давид Тоноян подал в отставку, новым руководителем военного ведомства республики будет назначен бывший глава Минобороны, главный советник премьер-министра Никола Пашиняна Вагаршак Арутюнян. Об этом в пятницу сообщило Общественное телевидение Армении со ссылкой на свои источники.

«Ушел в отставку министр обороны Давид Тоноян. Новым руководителем министра обороны будет назначен главный советник премьер-министра Вагаршак Арутюнян, который в 1999-2000 годы занимал пост главы оборонного ведомства», — отмечает источник.

Тоноян был назначен министром обороны Армении в мае 2018 года после политических изменений в стране. До этого он разные годы занимал должность главы МЧС, был заместителем министра обороны.

Генерал-лейтенант Арутюнян занимал пост министра обороны Армении в 1999-2000 годы. В 1991 году он окончил Военно-морскую академию и Военную академию Генерального штаба ВС РФ. В 1992-1994 годы был заместителем начальника штаба Главного командования Объединенных вооруженных сил стран СНГ. (ТАСС)