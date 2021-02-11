Глава минфина США предупредила о «растущей проблеме» криптовалют

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что злоупотребление криптовалютами стало растущей проблемой.

«Неподобающее использование криптовалюты и виртуальных активов — это растущая проблема. Я вижу, что это многообещающие технологии, но я также вижу и реальность: криптовалюты используются для отмывания прибыли торговцев наркотиками в интернете, они также являются инструментами финансового терроризма», — заявила Йеллен, выступая на заседании круглого стола с представителями бизнеса и регуляторами по защите финансовой системы.

«Работая вместе, мы можем сократить поток «черных» денег от организованной преступности и тех, кто финансирует терроризм… И мы сможем лучше противостоять противникам, которые взламывают наши организации или вмешиваются в наши выборы», — сказала Йеллен.
| 2021-02-11T08:10:26+04:00 11 февраля 2021, 11:02|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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