Глава минфина США предупредила о «растущей проблеме» криптовалют

«Неподобающее использование криптовалюты и виртуальных активов — это растущая проблема. Я вижу, что это многообещающие технологии, но я также вижу и реальность: криптовалюты используются для отмывания прибыли торговцев наркотиками в интернете, они также являются инструментами финансового терроризма», — заявила Йеллен, выступая на заседании круглого стола с представителями бизнеса и регуляторами по защите финансовой системы.