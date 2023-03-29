Глава Министерства иностранных дел Японии Есимаса Хаяси может прибыть в Китай с двухдневном визитом 1 апреля, сообщает агентство Kyodo ссылаясь на источники в японском правительстве.

«Как ожидается, Хаяси проведет свою первую встречу с китайским коллегой Цинь Ганом», — сообщает агентство.

В ноябре прошлого года в ходе встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды и председателя КНР Си Цзиньпина в Бангкоке была достигнута принципиальная договоренность о визите японского министра.

В начале прошлого месяца Цинь Ган пригласил Хаяси в Китай во время разговора по телефону.