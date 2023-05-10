Предстоящие переговоры в Брюсселе являются неотъемлемой частью процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает #, об этом в беседе с журналистами заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

«В целом мы положительно оцениваем этот процесс. В переговорном процессе бывают задержки по разным причинам. Подход Азербайджана к этому вопросу всегда непрерывен и последователен.

Азербайджан поддерживает нормализацию отношений. К сожалению, периодически Армения демонстрирует непоследовательный подход и высказывает противоречивые мнения. В мирных переговорах был перерыв почти на 6 месяцев. Эти переговоры возобновились с участием международных посредников. Встреча лидеров после некоторого перерыва – положительный момент. Наверное, осталось недолго ждать переговоров и их результатов», — добавил он.