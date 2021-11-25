Украина намерена использовать заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированное 2-3 декабря в Стокгольме, для продвижения инициированного Киевом формата «Крымская платформа» и консолидации давления на РФ, сообщил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«В Стокгольме я проведу отдельное мероприятие с другими главами дипломатии по ситуации в Крыму и предстоящим шагам в рамках «Крымской платформы» под названием «Крымская платформа: Движение вперед», — сказал он на брифинге. «Мы планово закрепляем успех «Крымской платформы» и активно превращаем ее в постоянно действующий формат», — подчеркнул он.

Кулеба также заявил, что украинская делегация под его руководством примет участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме, которое использует также «для дальнейшей консолидации давления на Россию».

В Стокгольме глава МИД также проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в параллельном мероприятии по Украине, посвященном свободе передвижения гражданского населения через линию соприкосновения. (ТАСС)