Глава МИД Словакии Растислав Качер послал «вслед за российским кораблем» венгерского премьера Виктора Орбана, поддерживающего агрессию Путина.

В Facebook Качер отметил, что восхищается патриотизмом украинцев и их свободолюбием на фоне военных преступлений российской армии.

Министр добавил, что встречался сегодня з украинским коллегой Дмитрием Кулебой, и что увидел единство членов ЕС в поддержку свободы и независимости Украины, и только один член Евросоюза, по его словам, «бредит, что поставка оружия продлевает войну».

Дальше глава МИД Словакии процитировал премьера Венгрии Виктора Орбана, накануне заявившего, что война в Украине — «конфликт двух славянских государств».

«То есть, пускай русские быстро убивают украинцев… Какая гадость. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родившийся на территории современной Венгрии) постыдился бы за таких христиан. В одном я согласен с этими карпатскими коллаборационистами русских агрессоров. Поставки оружия в Украину затягивают конфликт и оттягивают мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является Россия», — написал Качер.

Министр припомнил, как Путин снабжал оружием боевиков в 2014 году, захвативших часть Донецкой и Луганской областей и вторгшихся в Крым. Всех сторонников «русского мира» Качер призвал переезжать в Россию, «где они будут гнить в изоляторах или в ГУЛАГе».

Помимо неонацистов в борьбу за Путина включился и Орбан, добавил министр: «Я пишу эти строки в поезде из Брюсселя в Лондон. Словакия является частью Запада. Сегодня также ЕС и НАТО. Мы являемся частью развитого мира. Я не хочу, чтобы мы «делали как Орбан» и уж точно не были на стороне Путина. Это было бы нашей погибелью. Для путинских коллаборационистов, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины, у меня только одно послание: Идите на *уй!».